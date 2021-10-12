Представители 98 стран отправили заявки на участие в кинофестивале Arctic open

Заявки на участие в конкурсе V Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open, который пройдет в Архангельске с 9 по 12 декабря, поступили из 98 стран, сообщает пресс-служба фестиваля.

«На рассмотрение отборочного жюри пришли 1562 работы из 98 стран мира. Лидерами по числу заявок стали российские фильммейкеры – 266 заявок. На втором месте кинематографисты Ирана - 214 заявок. На третьем Индия с 172 заявками», — рассказали в пресс-службе.

Следуя концепции проекта, предпочтение получили кинематографисты арктических стран. На втором месте по количеству поданных заявок после России оказались США, откуда авторы прислали 73 фильма, а также 25 заявок из Канады.

Основную часть представленных на конкурс работ составляют игровые короткометражные фильмы, всего 1175 картин. «В присланных работах отражается весь спектр проблем, с которыми сталкивается современный человек, независимо от его места жительства, социального положения и национальности: это пандемия, глобализация, экология, культура, поиск себя в изменяющемся мире и так далее. Предстоит непростая задача — отобрать 50 полнометражных игровых, документальных и короткометражных фильмов», — рассказала программный директор фестиваля Анжелика Долинина.

В данный момент программная дирекция кинофестиваля формирует шорт-лист, который представят 25 октября. Все мероприятия Arctic open пройдут с учетом действующих в Архангельской области ограничений на момент проведения кинофестиваля.

Фото: кадр из клипа