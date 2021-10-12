Топ-5 мини-сериалов для просмотра за одни сутки

Составляет подборку сериалов с захватывающим сюжетом, которые создатели упаковали в один сезон. Для тех, кто не любит длинные истории, растянутые на месяцы и годы.





«Пианино», 2019





Ситком из Австралии рассказывает, как два не очень удачливых человека встречаются в пустыне. Флинн должен переправить очень ценное и дорогое пианино в другую страну. Мэг вызывается помочь ему. В процессе перевозки они сближаются.





«Последний танец», 2020





Документальный проект, посвященный легендарному баскетболисту Майклу Джордану и его команде «Чикаго Буллз». Шоу рассказывает историю становления спортсмена, а также показывают его жизнь. Особое внимание уделено последнему сезону игрока в команде.





«Убийство на ферме "Уайтхаус"», 2020





Проект основан на реальном убийстве, произошедшем в 1985 году. На ферме в Эссексе (Великобритания) происходит ужасное преступление — убита семья из пяти человек. Полиция опрашивает молодого человека, который утверждает, что во всем виновата его сестра с шизофренией. Однако расследование приводит сыщиков к неожиданным тайнам и открытиям.





«Отыграть назад», 2020





Грейс — успешный семейный психотерапевт из Нью-Йорка. Ее жизнь кажется идеальной: любящий муж, примерный сын, состоятельная жизнь. Скоро выйдет ее первая книга, в которой она рекомендует женщинам прислушиваться к интуиции. Накануне важного для нее события муж исчезает. Из шкафов начинают выпадать скелеты, разворачивается медийный скандал, от сказочной жизни остается только воспоминание.





«Мы, дети станции Зоо», 2021





Действие разворачивается в 1970-е годы в Берлине. Шесть подростков из разных социальных слоев проводят время в клубах и на подпольных вечеринках, употребляют запрещенные вещества, погружаются в музыку, соблазны, секс, поиски себя и своего места в мире. Жажда приключений и зависимость постоянно усиливаются. Смогут ли они выстоять?





«Мальчик с оленьими рогами», 2021





В будущем в мире разразилась эпидемия неизвестной болезни, из-за которой рождаются полудети-полуживотные. Люди охотятся за ними и убивают их. Главный герой Гас родился наполовину оленем. Он вырос в лесу вместе с родителями. Но настает время отправиться в опасное путешествие в надежде начать новую жизнь. К счастью, мальчика будет сопровождать суровый друг.





Фото: кадр из сериала «Мальчик с оленьими рогами»