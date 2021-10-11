В московском Царицыне прозвучала музыка «румынского Моцарта» Джордже Энеску

Событие организовали Национальный фонд поддержки правообладателей и Музей-заповедник «Царицыно» при поддержке Посольства Румынии в России, сообщили «Культуре» организаторы.

30 сентября на нескольких онлайн-площадках состоялась трансляция концерта «Вундеркинд из Ботошани», посвященного 140-летию со дня рождения выдающегося румынского скрипача, композитора, дирижера и педагога Джордже Энеску. Концерт прошел в рамках проекта «Посольские вечера в Царицыне», знакомящего зрителей с лучшими произведениями авторов из разных стран мира.

Музыкальный вечер открыла генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» Елизавета Фокина. Она отметила, что у Румынии и территории, где ныне располагается дворцово-парковый ансамбль, есть исторические пересечения: эту землю выкупила Екатерина II в 1775 году у сына молдавского господаря Дмитрия Кантемира и решила обустроить здесь личную загородную резиденцию. «Мы рады, что сегодня воплощаем мечту Екатерины — принимать дорогих гостей и радовать их прекрасной музыкой», — сказала Елизавета Фокина.

Посол Румынии в РФ Кристиан Истрате поприветствовал гостей музыкального вечера и рассказал о том, что многочисленные книги, мемуары и исследования, посвященные жизни и творчеству композитора Джордже Энеску, создают портрет поистине выдающегося человека и художника, воплотившего в своих произведениях душу румынского народа.

Фото предоставлено организаторами