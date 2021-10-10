Артистов Кубанского казачьего хора наградили в Северной Осетии

Премьер Северной Осетии Борис Джанаев вручил госнаграды артистам Кубанского казачьего хора за вклад в развитие музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность, сообщает ТАСС.

«Для меня большая честь вручить вам награды от имени Главы республики Сергея Меняйло. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, больших побед и достижений», — сказал Джанаев. Согласно Указу, почетным званием «Народный артист Республики Северная Осетия-Алания» награжден художественный руководитель и главный дирижер Виктор Захарченко, почетным званием «Заслуженный артист Республики Северная Осетия-Алания» — балетмейстер Елена Арефьева, солистка танцевальной группы Ольга Чернявская и солист танцевальной группы Александр Чернявский.