Известный казахстанский режиссер и кинооператор Игорь Вовнянко умер в 79 лет

В Алматы на 80-м году жизни скончался известный казахстанский кинооператор, фотограф, режиссер, заслуженный деятель искусств РК Игорь Вовнянко, передает zakon.kz.

О смерти режиссера в своем Facebook сообщил фотограф Николай Постников. Также эту информацию подтвердил глава Союза кинематографистов РК Ермек Турсунов.

Игорь Вовнянко родился 14 июля 1942 года в Алма-Ате. В 1968 году окончил операторский факультет ВГИКа.

Был председателем совета ветеранов Союза кинематографистов РК, лауреатом независимой премии «Тарлан». С 1971 по 1981 год снял несколько художественных фильмов: «Необычный день», «Горизонты», «Эй вы, ковбои!», «Однажды и на всю жизнь», «Год дракона».

Кроме того, снял несколько телефильмов, в том числе «Чемпион», «Дыня», «Чокан Валиханов» и другие. Выступал в качестве сценариста и режиссера документальных фильмов «Кумшагалская история», «Австрийские встречи» и «Тенгиз», а также является режиссером художественного фильма «Урановый тайфун».

Фото: страница Николя Постникова в Facebook