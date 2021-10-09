Межрегиональный фестиваль семейного туризма открылся в Северной Осетии при поддержке Русского географического общества (РГО), сообщает ТАСС.

«Вы расширяете горизонты, открываете страну по-новому. Позвольте этой осени удивить себя. Отделение Русского географического общества в Северной Осетии приглашает Вас посетить наш гостеприимный край. Если ты готов ощутить дух путешествий – присоединяйся! Откроем Россию заново. Всей семьей!», – рассказал председатель регионального отделения РГО, ректор Северо-Осетинского госуниверситета им. К. Л. Хетагурова (СОГУ) Алан Огоев.

Фестиваль начался с дня в этнокультурном музее «Родовые башни Цаллаговых» в горном селении Унал, расположенном на высоте почти километр над уровнем моря. Семья Цаллаговых владеет зданием с незапамятных времен, однако в XIX веке, во время Кавказской войны, оно было разрушено.

Семье удалось восстановить башню и все прилегающие постройки с тщательной исторической идентичностью. Гости фестиваля познакомились с древними традициями – испытали себя в национальных видах спорта, попробовали приготовить осетинские пироги и исполнили танец «Симд».