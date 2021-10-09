Картину Пикассо продали на аукционе почти за 25 млн долларов

Произведение «Женщина на корточках» авторства Пабло Пикассо ушло с молотка в Гонконге за $24,6 млн, говорится в сообщении аукционного дома Sotheby's.

«Лот продан за 191 651 000 гонконгских долларов ($24,61 млн)», – говорится в сообщении, размещенном на сайте дома. Ранее эксперты называли эту сумму в пределах оценочной стоимости.

На картине под названием «Женщина на корточках» (Femme accroupie) художник изобразил свою супругу и музу Жаклин Рок в 1954 году. Одновременно на этих же торгах за $9,1 млн был продан натюрморт нидерландского художника Винсента Ван Гога.

Картина «Спящая обнаженная» китайско-французского абстракциониста Санью (известного под именем Чан Юй) была реализована за $10,3 млн. Кроме того, на аукционе выставлялся считавшийся утерянным с 30-х годов бюст императора Наполеона Бонапарта работы французского скульптора Огюста Родена по цене от 70 млн до 90 млн гонконгских долларов ($9 млн – $11,5 млн), однако был снят с торгов без объяснения причин.

Фото: общественное достояние