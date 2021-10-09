Режиссер «Дюны» Дени Вильнев вызвался «перезагрузить» бондиану

Автор фильма «Дюна» Дени Вильнев подтвердил свое намерение снять один из следующих эпизодов франшизы о Джеймсе Бонде, сообщает kino-news.ru.

«Я бы очень хотел однажды снять фильм о Джеймсе Бонде. Это персонаж, с которым я знаком с детства. Я испытываю огромную привязанность к Бонду», – рассказал постановщик.

По словам режиссера, перезагрузка франшизы после ухода из нее Дэниела Крэйга может стать «большой проблемой». Вильнев отдельно отметил, что в ту версию Бонда, которую представил зрителям британский актер, он привнес что-то уникальное, сильное и неповторимое.

«Он настоящий Джеймс Бонд. Я не могу дождаться, когда посмотрю новый фильм Кэри (Фукунаги). Я очень взволнован. Я один из самых больших фанатов Бонда», – добавил режиссер. Слухи о том, что Вильнев может стать новым постановщиком известной франшизы периодически появлялись в СМИ за последние несколько лет, однако официального подтверждения не находили.

Фото: кадр из фильма