IX фестиваль еврейской музыки стартовал в Казани

09.10.2021
Смотр открылся под открытым небом на улице Петербургской. На фестиваль для выступления приехали пианисты, вокалисты, цимбалисты, скрипачи и ансамбли со всей России.
Впервые появившись в столице Татарстана, национальный смотр музыки приобрел большую популярность среди горожан. В разные годы на фестивале выступали Тамара Гвердцители, Виктор Шендерович, Жасмин и другие артисты и писатели.
Кроме того, его посещали клезмеры (музыканты, исполняющие традиционную музыку восточноевропейских евреев) со всего мира. В этот раз приехали Алла Рид, дуэт Роза Якова, Игорь Иртеньев и Алла Боссарт, Михаил Загот, эстрадно-джазовый оркестр Андрея Балина и многие другие.
«В Татарстане мы видим насколько открыто подходят к национальным, межнациональным, межконфессиональным вопросам»,– отмечает художественный руководитель фестиваля Игорь Дабакаров.