Выставка «Миры гравюры на металле» открылась в Третьяковской галерее

В Государственной Третьяковской галерее 8 октября начала работу выставка «Миры гравюры на металле», представляющая произведения, выполненные в различных видах гравировального искусства, сообщает пресс-служба галереи.

«Особенность этой выставки и вообще всей этой серии выставок в том, что мы не показываем эволюцию гравюры, в данном случае гравюры на металле. А здесь представлены произведения, если говорить о русских мастерах, от XVIII века до конца XX столетия. Есть еще предшественники – иностранные мастера, работы которых вы тоже здесь увидите», – рассказала заместитель гендиректора Третьяковской галереи Татьяна Карпова.

По словам Карповой, в основном это черно-белый мир гравюр на металле, однако ей доступны и возможности использования цвета, чему посвящен один зал выставки. Она отметила, что представлены довольно хрупкие экспонаты, которые могут экспонироваться всего от трех до пяти месяцев.

Всего на экспозиции представлено более 200 произведений зарубежных и российских граверов, есть как известные произведения из собрания галереи, так и выставляющиеся впервые. В экспозицию также вошли инструменты, гравированные доски и офортный станок, предоставленный отделением Московского союза художников – студией «Московский эстамп». Выставка будет открыта до 15 мая 2022 года.

Фото: официальный Instagram Третьяковской галереи