Пять российских фильмов представят на кинофестивале в Киргизии

На фестивале современных российских фильмов (Russian Film Festival) в Киргизии будут показаны пять лент российских режиссеров, сообщает ТАСС.

В киргизском министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщили, что во время фестиваля, который проходит под эгидой перекрестного года Кыргызской Республики и Российской Федерации и продлится до 10 октября, зрители смогут увидеть пять уже успевших стать известными российских фильмов. Представитель министерства добавил, что все они были сняты в последние два года, а их демонстрация состоится в одном из самых старых кинотеатров киргизской столицы – «Ала-Тоо».

В программу Russian Film Festival вошли ленты «Майор Гром. Чумной Доктор», «Конек-Горбунок», «Родные», «Пальма» и «Китобой». Часть из них уже успели стать лидерами в российском прокате.

Кроме того, во время фестиваля в Бишкеке пройдут мастер-классы куратора кинопрограмм Роскино Алисы Столяровой, а также основателя и генерального продюсера студии визуальных эффектов CGF Александра Горохова, который на примере работы «Конек-Горбунок» расскажет об использовании виртуальной дополненной реальности в фэнтези-фильмах. Российские фильмы будут показаны с киргизскими субтитрами.

Фото: кадр из фильма