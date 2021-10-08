Топ-5 раритетных фильмов в жанре Sci-Fi

Подборка редких научно-фантастических фильмов 1960-х годов, которые будут интересны поклонникам жанра и синефилам.



«Путешествие на дно моря», 1961





Земля объята страшным пожаром, который грозит уничтожить все живое. Небесное пламя вызвано радиационным поясом Ван Аллена. Для спасения планеты необходимо запустить в пояс ядерные ракеты — таков план командира атомной подлодки адмирала Нельсона. Он направляется на дно Марианской впадины, чтобы запустить на орбиту ракету. Однако экипаж подлодки готов поднять бунт против командира.





«Первые люди на Луне», 1964





Фильм снят по роману Герберта Уэллса еще до первого полета на Луну, при этом концовка взята из его романа «Война миров». На Луну отправляется международная экспедиция. Космонавты уверены, что будут первыми на спутнике. Однако они с удивлением находят английский флаг и узнают, что впервые нога человека ступила на Луну еще в конце XIX века. Они находят одного из путешественников в доме престарелых, где его считают сумасшедшим. Он рассказывает историю знакомства с селенитами — жителями Луны.





«Земля умирает крича», 1964





Астронавт возвращается на Землю и узнает, что его родную Великобританию захватили пришельцы. Они умеют воскрешать мертвых и делать из них рабов. Выжившие люди объединяются и пытаются понять, что происходит, и придумать, как выжить.





«Десятая жертва», 1965





Действие итальянской картины разворачивается в далеком светлом будущем, где любимым развлечением становится охота на людей. Можно купить лицензию, которая позволить быть то охотником, то жертвой. Десятая успешная охота сулит солидное вознаграждение и пожизненное обеспечение. Кэролайн должна убить Марчелло, чтобы получить награду.





«Отрезанные от мира», 1969





Астронавты завершают миссию в космосе и стартуют обратно на Землю. Однако в пути происходит авария и трое мужчин оказываются в открытом космосе без шансов на возвращение домой. Но на Земле не собираются оставлять астронавтов. Страны объединяются, чтобы реализовать невероятный план спасения. За миссией следит весь мир.





Фото: кадр из фильма «Земля умирает крича»