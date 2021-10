Кто такой нобелевский лауреат по литературе 2021 года Абдулразак Гурна

В этом году Нобелевскую премию по литературе получил британский писатель танзанийского происхождения. Что известно о нем?





Происхождение

Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибаре (в то время — британская колония, сегодня — часть Танзании). Он родом из семьи мусульман арабского происхождения. Среди его предков — выходцы из Йемена и Кении. В 20 лет Гурна переехал в Британию, где продолжил получать образование. Отъезд был вынужденным.

После того, как Британия ушла из африканских колоний, Занзибар некоторое время был независим. В ходе последовавшей революции остров объединился с соседней территорией. Образовалось государство Танзания. Власть арабских правителей на Занзибаре свергли — в стране начались преследования арабов.

При этом в Британии выходцам из Африки тоже не были рады. Но Гурна смог окончить Кембридж и Кентский университет. В последнем он остался преподавать. Он читал курс по постколониальной литературе, изучал современных постколониальных писателей. Сегодня является профессором кафедры английского языка в Кентском университете.

Темы

Основные темы в работах автора связаны с колониализмом, межэтническими конфликтами в Африке, миграции внутри континента и из Африки в Европу. Он пишет об утрате родины, вечных скитаниях, ощущении себя чужим. В его романах в доколониальные времена на Занзибаре бывали путешественники со всех концов Индийского океана. Но колонизация все разрушила. Остались беженцы с тоской по родине, которой больше нет.

Произведения

К настоящему времени Гурна выпустил семь романов и один сборник рассказов. Ни один из них не переведен на русский язык. Вероятно, в скором времени стоит ждать переводов. Пока сочинения доступны на английском языке.

Роман «Рай» (1994) попал в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий. Романы «У моря» (2001) и «Дезертирство» (2005) вошли в лонг-лист «Букера». Среди самых известных произведений также значится его первый роман «Память об отъезде» (1987).

Нобелевка

Гурна получил престижную премию за «бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в водовороте культур и континентов». Как говорят литературные критики, постколониальная тема очень популярна на Западе в наши дни. Согласен ли автор с таким мнением — пока неизвестно. Можно рассматривать награждение писателя не как следование трендам, а как предложение познакомиться с творчеством самобытного автора.





Фото: By PalFest — originally posted to Flickr as Abulrazak Gurnah on Hebron Panel, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=110802879