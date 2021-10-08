Кто такой нобелевский лауреат по литературе 2021 года Абдулразак Гурна

В этом году Нобелевскую премию по литературе получил британский писатель танзанийского происхождения. Что известно о нем?

Происхождение





Абдулразак Гурна родился в 1948 году на острове Занзибаре (в то время — британская колония, сегодня — часть Танзании). Он родом из семьи мусульман арабского происхождения. Среди его предков — выходцы из Йемена и Кении. В 20 лет Гурна переехал в Британию, где продолжил получать образование. Отъезд был вынужденным.





После того, как Британия ушла из африканских колоний, Занзибар некоторое время был независим. В ходе последовавшей революции остров объединился с соседней территорией. Образовалось государство Танзания. Власть арабских правителей на Занзибаре свергли — в стране начались преследования арабов.





При этом в Британии выходцам из Африки тоже не были рады. Но Гурна смог окончить Кембридж и Кентский университет. В последнем он остался преподавать. Он читал курс по постколониальной литературе, изучал современных постколониальных писателей. Сегодня является профессором кафедры английского языка в Кентском университете.





Темы





Основные темы в работах автора связаны с колониализмом, межэтническими конфликтами в Африке, миграции внутри континента и из Африки в Европу. Он пишет об утрате родины, вечных скитаниях, ощущении себя чужим. В его романах в доколониальные времена на Занзибаре бывали путешественники со всех концов Индийского океана. Но колонизация все разрушила. Остались беженцы с тоской по родине, которой больше нет.





Произведения





К настоящему времени Гурна выпустил семь романов и один сборник рассказов. Ни один из них не переведен на русский язык. Вероятно, в скором времени стоит ждать переводов. Пока сочинения доступны на английском языке.





Роман «Рай» (1994) попал в шорт-лист Букеровской и Уитбредовской премий. Романы «У моря» (2001) и «Дезертирство» (2005) вошли в лонг-лист «Букера». Среди самых известных произведений также значится его первый роман «Память об отъезде» (1987).





Нобелевка





Гурна получил престижную премию за «бескомпромиссное и сострадательное исследование последствий колониализма и судьбы беженца в водовороте культур и континентов». Как говорят литературные критики, постколониальная тема очень популярна на Западе в наши дни. Согласен ли автор с таким мнением — пока неизвестно. Можно рассматривать награждение писателя не как следование трендам, а как предложение познакомиться с творчеством самобытного автора.