Выставку в честь 460-летия собора Покрова Богородицы представят в Шереметьево

Государственный исторический музей и Международный аэропорт Шереметьево представляют вниманию пассажиров и гостей фотовыставку, посвященную Покровскому собору, сообщает пресс-служба ГИМ.

12 июля 2021 года собору исполнилось 460 лет, он был построен по велению царя Ивана IV Грозного в 1555–1561 гг. в память о победе над Казанским ханством. Сегодня это действующий храм, всемирно известный музей (входит в комплекс Государственного исторического музея с 1928 г.), одно из семи чудес России, памятник ЮНЕСКО. Его оригинальная архитектура, разноцветные главы привлекают взоры тысяч туристов на Красной площади.

Фотовыставка представляет виды внутреннего убранства Покровского собора, колорит в интерьерах создается благодаря монументальным росписям, великолепным иконостасам, богатейшей коллекции икон и предметов прикладного искусства. Декоративность интерьеров дополняется фасадными росписями.

В храме легко прочитывается первозданная архитектурная композиция, дополненная разновременными настенными росписями. Имитация кирпичной кладки XVI в. соседствует с растительными композициями – райскими садами из фантастических цветов, появившимися в следующем столетии.

Изображения святых и евангельских сцен – реалии XVIII–XIX веков. Сохранились также в соборе великолепные образцы неорусского стиля начала прошлого века.

Экспозиция открыта на втором этаже Терминала D до 15 декабря 2021 года.

Фото: пресс-служба Государственного исторического музея