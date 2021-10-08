Международный фестиваль короткометражек shnit пройдет в Москве

08.10.2021

Международный фестиваль короткометражек shnit пройдет в Москве

С 24 по 31 октября в кинотеатрах Москино пройдут показы программ международного фестиваля короткого метра shnit, сообщает пресс-служба Москино.

На смотре зрители увидят истории любви на улицах Мельбурна и абсурдистскую анимацию, военную диктатуру в Чили и индийскую свадьбу, болгарскую историю взросления в духе братьев Дарденн, трагикомедию с Оскаром Айзеком и сатирический боди-хоррор из Швейцарии, а также бельгийский «Титан». 

Программа этого года традиционно включает национальный конкурс Made in Russia и международный конкурс, а также внеконкурсные подборки. Впервые shnit покажет внеконкурсную программу экспериментального кино. 

Всего программа смотра разбита на 8 блоков. В кинофестивале участвуют работы авторов из США, Бельгии, Индии, Австралии, Канады, Туниса, Ирана, Франции, Сенегала, Австралии, Швейцарии, Германии и Великобритании. 

Фото: пресс-служба Москино