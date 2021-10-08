«Веном 2» установил рекорд по сборам в американском прокате

08.10.2021
Настолько же успешно стартовал фильм Marvel «Шан Чи и легенда десяти колец», принеся в первую неделю 101,3 млн долларов. Учитывая, что у последнего был дополнительный выходной из-за Дня труда, можно считать достижение нового «Венома» рекордом.
Российские зрители также с энтузиазмом встретили новую картину. За первый уик-энд российского проката «Веном 2» заработал в России и СНГ 1,084 млрд руб.
Продолжение превзошло и результат первого фильма: лента 2018 года к шестому дню проката принесла 80,2 млн долларов.