Иностранные делегации посетят Форум древних городов в Рязани

Международный форум древних городов в Рязани в 2022 году пройдет в смешанном формате и при участии иностранных делегаций, сообщает ТАСС.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что, по его мнению, следующий Форум древних городов пройдет более широко. Он добавил, что уже появились предпосылки к тому, чтобы в августе или сентябре следующего года провести форум на 70% в офлайн-режиме.

Губернатор отметил, что для безопасного проведения мероприятия в регионе проводится вакцинация населения. Международный форум древних городов проводится в Рязани с 2018 года.

В 2019 году в нем приняли участие делегации 55 городов из 35 стран, в 2020 году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате. По итогам первого форума была создана Ассоциация древних городов.

Фото: официальный сайт Международного форума древних городов