Иностранные делегации посетят Форум древних городов в Рязани

07.10.2021
Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил, что, по его мнению, следующий Форум древних городов пройдет более широко. Он добавил, что уже появились предпосылки к тому, чтобы в августе или сентябре следующего года провести форум на 70% в офлайн-режиме.
Губернатор отметил, что для безопасного проведения мероприятия в регионе проводится вакцинация населения. Международный форум древних городов проводится в Рязани с 2018 года.
В 2019 году в нем приняли участие делегации 55 городов из 35 стран, в 2020 году из-за пандемии мероприятие прошло в онлайн-формате. По итогам первого форума была создана Ассоциация древних городов.