Кинофестиваль «Ойка» впервые проведут в Екатеринбурге

Кинофестиваль «Ойка» пройдет с 8 по 10 октября в кинотеатре «Заря» в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Организатор кинофестиваля, ведущий киноклуба «Последний ряд» Артем Белоусов рассказал, что география фестиваля широка: прислано 64 фильма из разных городов страны — Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, а также из небольших городов Урала, из одной деревни Пермского края, из Магнитогорска, Александровска. Он добавил, что из 64 фильмов в основной конкурс было отобрано 19.

Открытие фестиваля уже состоялось в Нижнем Тагиле и Челябинске, 16 октября откроется в Перми, но основной площадкой станет Екатеринбург. Главную награду фестиваля разработала и создала уральская художница Алиса Горшенина.

Белоусов отметил, что принимались работы и начинающих режиссеров. Член жюри фестиваля, блогер, историк кино, автор книги «Справочник кинопижона» Алексей Смагин добавил, что конкурсная комиссия получила работы разных жанров, в том числе анимационное кино, документалистику, игровое кино.

Большую часть работ представляют короткометражки. Программа фестиваля разбита на три блока: «Быль и явь Урала» — об истории территории и местных традициях, «Чудская летопись» — о жителях Урала, «Внутри уральского моря» — про внутреннюю миграцию и внутренние проблемы. В жюри фестиваля вошли историки кино, краеведы, а также режиссер фильма «Стендап — это боль», выигравшего на XXX международном фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, Сабрина Карабаева.