Топ-5 мини-сериалов для просмотра на одном дыхании

«Маньяк», 2018





Мини-сериал от Netflix в жанре черной комедии снял Кэри Фукунага. По сюжету фармацевтический гигант испытывает новое средство — оно должно помочь всем от всего. Лекарство даже может излечить разбитое сердце. Энни (Эмма Стоун) и Оуэн (Джона Хил) решают принять участие в эксперименте. Они не подозревают, какие побочные эффекты есть у препарата.





«Трагедия в Уэйко», 2018





История основана на реальных событиях. В 1993 году жителей ранчо «Маунт Кармел» подозревают в незаконном хранении оружия. Полиция устраивает облаву, которая превращается в осаду. Жители не собираются сдаваться — они вступают в перестрелку. Противостояние длится не одну неделю. Фермеры оказываются не простыми жителями ранчо.





«Призраки дома на холме», 2018





Действие сериала в жанре ужасов разворачивается в начале 1990-х. Родители и пятеро детей переезжают в большой дом в лесу. Они хотят привести его в порядок и выгодно продать. В первую же ночь младшая дочь видит призрака. В доме начинают происходить странные события, которые приводят к трагедии. Семья срочно уезжает из особняка. Годы спустя повзрослевшие дети возвращаются в него из-за еще одной трагедии. Им предстоит осмыслить события прошлого и отношения друг с другом. У сериала есть продолжение — «Призраки усадьбы Блай».





«Уловка-22», 2019





Среди режиссеров антивоенной сатиры Hulu значится Джордж Клуни. В 1944 году капитан Йоссарин (Кристофер Эббот) пытается не только выжить, но и скорее выйти в запас. Для этого ему нужно совершить определенное число боевых вылетов. Однако оно постоянно меняется. Тогда Йоссарин прикидывается сумасшедшим, чтобы оказаться подальше от войны. Только это может служить причиной для отстранения. Однако по секретному приказу человек, называющий себя сумасшедшим, доказывает обратное, поскольку подобные заявления говорят о здравомыслии.





«Невероятное», 2019





В центре истории — 18-летняя Мари, которая пережила жестокое изнасилование. Она обращается в полицию, но сотрудники не верят ей и вынуждают признать все выдумкой. Из-за этого они допускают еще несколько преступлений против девушек. Только спустя несколько лет появляются две женщины-детектива, которые верят Мари. Они выходят на серийного насильника. Основано на реальных событиях.





Фото: кадр из сериала «Уловка-22»