В Екатеринбурге подвели итоги театрального проекта «Мастерская Театр Урал «Твоё время»

Мероприятие состоялось 23 сентября в Учебном театре ЕГТИ Екатеринбурга, сообщили «Культуре» организаторы.

Совместный проект Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора, созданной Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), и Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ) стартовал в июле, говорится в сообщении.

Экспертная комиссия лучшим признала эскиз спектакля «Афазия. Помогите найти человека».

Через несколько месяцев победители проекта снова встретятся в Екатеринбурге для дальнейшей работы над спектаклем. Режиссер Николай Коляда предложил провести премьеру в своём Коляда-театре, отметили организаторы.

Фото предоставлено организаторами.