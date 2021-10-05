В Екатеринбурге подвели итоги театрального проекта «Мастерская Театр Урал «Твоё время»

05.10.2021
Совместный проект Региональной молодёжной Лаборатории театра и фольклора, созданной Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП), и Екатеринбургского государственного театрального института (ЕГТИ) стартовал в июле, говорится в сообщении.
Экспертная комиссия лучшим признала эскиз спектакля «Афазия. Помогите найти человека».
Через несколько месяцев победители проекта снова встретятся в Екатеринбурге для дальнейшей работы над спектаклем. Режиссер Николай Коляда предложил провести премьеру в своём Коляда-театре, отметили организаторы.
Фото предоставлено организаторами.