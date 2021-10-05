Пересильд и Шипенко готовятся лететь на МКС для съемок фильма «Вызов»

Запуск корабля состоится 5 октября 2021 года в 11.55 по московскому времени, сообщает РИА Новости.

Госкомиссия допустила корабль «Союз МС-19», на борту которого находятся актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, к заправке и пуску. Космонавт и актеры отправятся на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма «Вызов».

Через девять минут после старта корабль выйдет на орбиту вокруг Земли, после чего должен будет добраться до МКС за три часа и три минуты. Согласно планам, корабль причалит к российскому модулю «Рассвет» в 15.12. В 17.05 будут открыты люки.

На станции Шипенко, Пересильд и Шкаплерова ждут космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавты США Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу, Меган Макартур, японец Акихико Хосиде и француз Том Песке.

Фото: Роскосмос