Что разрушило карьеру актрисы Татьяны Паркиной

Фильм Бориса Дурова «Не могу сказать "прощай"» (1982) стал одним из лидеров проката в год выхода. Его посмотрели более 34 миллионов зрителей.





Звездная роль





После выхода мелодрамы исполнители главных ролей — Татьяна Паркина (Марта), Анастасия Иванова (Лида) и Сергей Варчук (Сергей) прославились на всю страну. Особое внимание досталось Паркиной — ее героиню осуждали за поступок, который она совершила. По вине красавицы Марты ее муж Сергей стал инвалидом. Она бросила его в деревне и уехала в город.





Марта — стала первой большой ролью Татьяны Паркиной в кино. До этого ей доставались только эпизодические роли, которые не всегда указывались в титрах. Девушка окончила ВГИК, но не смогла закрепиться в Москве и уехала в родную Ригу. Там она выступала в эстрадных ансамблях.





После возвращения в Москву и съемок в «Не могу сказать "прощай"» актриса надеялась, что начнет получать предложения. Но этого не случилось. Хотя Паркина привлекла внимание, ей предлагали только небольшие роли. Еще несколько лет она пыталась работать в кино, появилась в нескольких фильмах и снова вернулась в Ригу. В 1990-е годы Паркина не снималась вообще.





Оборотная сторона





Видимо, и зрители, и режиссеры привыкли видеть актрису в образе отрицательной героини Марты. Попытки выйти за его пределы не увенчались успехом. С развалом СССР Татьяна Паркина осталась без работы в кино. Она решила вернуться на эстрадную сцену. Это помогло пережить голодные 90-е.





В 00-е Паркина все-таки вернулась в кино. Она снялась в нескольких телесериалах. А в 2020 году скончалась от длительной болезни.





Фото: кадр из фильма «Не могу сказать "прощай"»