Пять российских художниц, о которых не все знают

С конца XIX века в Академию художеств начали принимать женщин. В ХХ веке число студенток увеличилось — женщины получили возможность обучаться и становиться профессиональными художницами. Они создавали иллюстрации, открытки, афиши и другие работы. Трудились в известных изданиях, участвовали в выставках.





Людмила Маяковская





Окончила Строгановское училище и работала художником по тканям на предприятиях «Трехгорная мануфактура» и «Красная Роза». Людмила стала одной их первых женщин в дореволюционной России, занимавших административные должности. Вместе с младшим братом, поэтом Владимиром Маяковским работала над плакатами «Окна РОСТА».





В 1925 году Людмила участвовала во Всемирной выставке в Париже, давшей название стилю ар-деко. В том же году она изобрела и запатентовала новый способ нанесения рисунков с помощью разбрызгивания краппа. Она стала единственным в России художником по аэрографии в промышленных масштабах.





Людмила преподавала в Московском текстильном институте, ВХУТЕМАСе. После смерти брата занималась подготовкой издания его произведений, а также добивалась открытия музея в его квартире на Лубянке.





Антонина Ржевская





Была вольнослушательницей в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, с 1892 года начала выставляться. Картину «Сироты» приобрел книгоиздатель Козьма Солдатенков, а «Веселую минутку» — коллекционер Павел Третьяков. При этом последняя картина была без подписи — художница не решалась подписывать ее из-за предрассудков.





Стала одной их двух женщин, принятых в Товарищество передвижных художественных выставок. Передвижники противопоставляли себя академистам.





Соня Терк-Делоне





Урожденная Сара Штерн родилась в Одессе. После смерти родителей ее забрали родственники в Петербург. Они много путешествовали. В поездах по Европе Сара начала рисовать и подписываться фамилией дяди. Училась в Германии и Франции.





Вместе с супругом, французским художником Робером Делоне работала в стиле кубизм. Если в первых работах прослеживалось влияние Ван Гога, Гогена, Руссо, то после замужества в ее картинах появилось больше геометрии и абстракции. После Первой мировой войны открыла ателье, создавала узоры для тканей, украшала платья стихотворениями, шила театральные костюмы в стиле ар-деко.





Соня стала первой художницей, которая провела персональную выставку в Лувре. Это произошло в 1964 году.





Любовь Попова





Начала обучение в первое десятилетие ХХ века в студии Константина Юона. Училась в Италии и Франции. Познакомилась с Владимиром Татлиным и Казимиром Малевичем, после чего вдохновилась на создание станковых произведений «Живописные архитектоники».





Любовь была представительницей отечественного конструктивизма. Она участвовала в выставках «5×5 = 25» и «Бубновый валет». Занималась сценографией, разрабатывала модели женской одежды и создавала рисунки для тканей.





Надежда Удальцова





Увлекалась рисованием с детства. Училась в студии Константина Юона в Москве, а также в Германии и Франции. Она изучала старых мастеров, а затем увлеклась современным искусством. С 1911 года Надежда состояла в коллективе свободной мастерской «Башня». Работала с авангардистами.





Со временем Надежда выработала свой стиль с элементами кубизма. Участвовала в футуристических выставках. После революции активно занималась организационной и преподавательской работой. Вместе с супругом Александром Древиным перешла к фигуративной живописи и созданию пейзажей. В позднем периоде подвергалась нападкам за формализм в искусстве.





Фото: unknown author — Exhibition Catalog: Aleksandr Drevin. Nadezhda Udaltsova (1991). Moscow: Soviet painter. P. 3., Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75886668