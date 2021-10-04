В древнем городе на территории Турции нашли 400 скальных гробниц

Возраст захоронений составляет около 1800 лет, сообщает Daily Sabah.

Находку сделали в древнем городе Блаундус. Археологи обнаружили 400 высеченных в скале гробниц, которые расписаны лозами, цветами и гроздьями винограда.

По словам ученых, анализ останков и другие материалы в этой области показывает, что гробницы активно использовались жителями после II века нашей эры для семейных захоронений.

Археологи полагают, что в древнем городе до сих пор находится большое количество погребений под землей, так как Блаундус окружен рвом, в некоторых местах достигающим глубины 70 метров.

У стен каждого склепа в скале вырезаны арочные саркофаги. Внутри гробниц обнаружили места для погребальных церемоний. Вход в них закрывался мраморной дверью, которую во время захоронений или ритуалов открывали.

Фото: Daily Sabah