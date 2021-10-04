Путин присвоил звание заслуженных артистов ряду деятелей культуры

04.10.2021

Путин присвоил звание заслуженных артистов ряду деятелей культуры

Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, звания заслуженного артиста удостоились 11 деятелей культуры. В их числе балерина Ксения Овчинникова, артист Иван Баранов и вокалист Петр Борисенко.

Также звание присвоено дирижеру Андрею Шлячкову, руководителю ансамбля «Россия» имени Зыкиной Дмитрию Дмитриенко и концертмейстеру Дмитрию Ибрагимову.

Кроме того, заслуженными артистами стали актрисы Людмила Розанова и Татьяна Майст, артистка Татьяна Бегалова, артистка балета Анна Захарова и артист Государственного академического Малого театра России Алексей Дубровский.

 

 