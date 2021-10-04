Путин присвоил звание заслуженных артистов ряду деятелей культуры

Указ президента России опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, звания заслуженного артиста удостоились 11 деятелей культуры. В их числе балерина Ксения Овчинникова, артист Иван Баранов и вокалист Петр Борисенко.

Также звание присвоено дирижеру Андрею Шлячкову, руководителю ансамбля «Россия» имени Зыкиной Дмитрию Дмитриенко и концертмейстеру Дмитрию Ибрагимову.

Кроме того, заслуженными артистами стали актрисы Людмила Розанова и Татьяна Майст, артистка Татьяна Бегалова, артистка балета Анна Захарова и артист Государственного академического Малого театра России Алексей Дубровский.