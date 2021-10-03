Ставропольский театр Viva победил на фестивале «Мелодии Победы»

Артисты ставропольского театра песни Viva стали лучшими на фестивале военной и патриотической песни «Мелодии Победы», сообщает администрация Ставрополя.

Фестиваль «Мелодии Победы» состоялся в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также при поддержке Российского фонда культуры совместно с Минкультуры РФ и Минкультуры ЧР.

Мероприятие, посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в Грозном. Всего в конкурсе участвовало 200 конкурсантов из 12 регионов России в возрасте от 16 до 35 лет, которых жюри отобрало на предварительном заочном этапе.

Фото: пресс-служба администрации Ставрополя



