Ставропольский театр Viva победил на фестивале «Мелодии Победы»

03.10.2021
Фестиваль «Мелодии Победы» состоялся в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», а также при поддержке Российского фонда культуры совместно с Минкультуры РФ и Минкультуры ЧР.
Мероприятие, посвященное 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялось в Грозном. Всего в конкурсе участвовало 200 конкурсантов из 12 регионов России в возрасте от 16 до 35 лет, которых жюри отобрало на предварительном заочном этапе.
Фото: пресс-служба администрации Ставрополя