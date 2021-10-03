Выставка Русского географического общества пройдет в Улан-Удэ

03.10.2021
На экспозиции представят личные вещи первого космонавта Земли Юрия Гагарина, неизвестные страницы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (подвиг советских солдат на Балтике и битве за Сталинград), работы мастерской художника Грекова. В рубрике «Семейное тепло», посвященной женам советских военачальников, посетители ознакомятся с редкими архивными фотографиями и малоизвестными биографическими материалами, а также увидят портреты основателей и выдающихся исследователей Русского географического общества и ознакомятся с их трудами.
Также на площадке выставки спланирован показ материалов Бурятского отделения Русского географического общества, экспонатов поискового отряда «Рысь» – «Без срока давности». Вход на выставку Русского географического общества свободный, с соблюдением ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.