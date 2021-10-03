Скандальную постановку «Первый хлеб» покажут в «Современнике» 3 и 4 октября

Показ спектакля «Первый хлеб» состоится 3 и 4 октября в Московском театре «Современник», сообщает ТАСС.

Премьера спектакля с Лией Ахеджаковой в главной роли вызвала общественный резонанс в прошлом сезоне. По словам артистки, такое количество критики заставляет ее «побаиваться» при выходе на сцену.

«Побаиваюсь, когда я услышала, как они будут реагировать, если не учтут все их замечания», — рассказала Ахеджакова.

Главной претензией общественности стал нецензурный монолог на могиле ветерана в спектакле «Первый хлеб». Общественная организация «Офицеры России» обратилась к руководству «Современника» с призывом не допускать оскорблений ветеранов Великой Отечественной войны в постановках театра, таких как «Первый хлеб».

В ответ «Современник» сообщил, что «все организации, которыми были сделаны какие-то тревожные звонки, провели соответствующие опросы, не нашли в этом никакого криминала и злого умысла». «Первый хлеб» поставил польский режиссер Бениамин Коц на текст драматурга Рината Ташимова, ученика Николая Коляды.