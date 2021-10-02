Бондарчук объявил о закрытии всех долгов «Ленфильма»

02.10.2021
По словам Бондарчука, студия на протяжении многих лет находилась буквально на грани выживания. Суммарная задолженность киностудии превышала 2 млрд рублей, сообщает ФАН.
Специалисты оценили примерную стоимость модернизации «Ленфильма» в несколько десятков миллионов долларов. Бондарчук поведал, что долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, а ВТБ возвращает деньги.
Среди принятых мер был назван новый совет директоров, который усилили представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета.
Кинематографист добавил, что программа развития киностудии уже одобрена, и уточнил, что на «Ленфильм» вернется «золотая коллекция», а также появится площадка «Дебют».