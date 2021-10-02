Бондарчук объявил о закрытии всех долгов «Ленфильма»

02.10.2021

Бондарчук объявил о закрытии всех долгов «Ленфильма»

Председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук заявил, что все долги петербургской киностудии «Ленфильм» погашены, сообщает ФАН.

По словам Бондарчука, студия на протяжении многих лет находилась буквально на грани выживания. Суммарная задолженность киностудии превышала 2 млрд рублей, сообщает ФАН.

Специалисты оценили примерную стоимость модернизации «Ленфильма» в несколько десятков миллионов долларов. Бондарчук поведал, что долги у студии закрыты, непрофильный актив продан, а ВТБ возвращает деньги. 

Среди принятых мер был назван новый совет директоров, который усилили представителями новых площадок, такими как Институт развития интернета.

Кинематографист добавил, что программа развития киностудии уже одобрена, и уточнил, что на «Ленфильм» вернется «золотая коллекция», а также появится площадка «Дебют».