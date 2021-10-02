Лидер британской рок-группы Delays Грег Гилберт умер в 44 года

Грег Гилберт, фронтмен и сооснователь британской инди-группы Delays, скончался на 45-м году жизни, сообщила на своей странице в Facebook вдова покойного.

Музыкант скончался от рака кишечника. Грегу диагностировали его пять лет назад, после чего семье удалось собрать более 200 тысяч фунтов стерлингов на его лечение.

Грег и Аарон Гилберт собрали группу в Саутгемптоне в 2001-м. Изначально коллектив назывался Corky, однако в 2003 они сменили название на Delays.

Дебютный альбом под названием Faded Seaside Glamour вышел в 2004-м и попал в национальный топ-20, после чего пластинка получила в Великобритании «серебряный» статус. За ней последовали еще три альбома, которые большей частью также вошли в национальный топ-30.