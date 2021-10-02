Победу на Шукшинском кинофестивале одержал фильм «История одной картины»

02.10.2021

Победу на Шукшинском кинофестивале одержал фильм «История одной картины»

Фильм «История одной картины» режиссера Руслана Магомадова признан лучшей работой Шукшинского кинофестиваля, сообщает ТАСС. 

Церемония вручения наград прошла во Дворце культуры Бийска в рамках заключительной программы фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Фильму «История одной картины» режиссера Магомадова достался главный приз кинофестиваля «За лучший фильм» в программе полнометражного игрового кино.

В киноленте рассказывается история о переезде мужчины из Чечни в Европу. Наградой режиссеру стала традиционная ваза, изготовленная из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода, точно копирующая Царицу ваз, установленную в Эрмитаже.

Среди короткометражных фильмов кино главный приз получила лента «Ку-Ку» режиссера Светланы Белоруссовой из Санкт-Петербурга, которая получила свою копию Царицы ваз. Дипломом «За лучший сценарий» награжден фильм «Архипелаг», который также победил в номинации «За лучшую продюсерскую работу». 

Фильмом с лучшей операторской работой стал «Потанцуй со мной», а в качестве лучшей режиссерской работы отмечена картина «Последняя «Милая Болгария»». Диплом «За лучшее исполнение мужской роли» присудили актеру Евгению Бавыкину в фильме-победителе, а награду за лучшую женскую роль получила Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме, которым открылся фестиваль – «Земля Эльзы».

Фото: кадр из фильма