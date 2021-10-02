Победу на Шукшинском кинофестивале одержал фильм «История одной картины»

02.10.2021
Церемония вручения наград прошла во Дворце культуры Бийска в рамках заключительной программы фестиваля «Шукшинские дни на Алтае». Фильму «История одной картины» режиссера Магомадова достался главный приз кинофестиваля «За лучший фильм» в программе полнометражного игрового кино.
В киноленте рассказывается история о переезде мужчины из Чечни в Европу. Наградой режиссеру стала традиционная ваза, изготовленная из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода, точно копирующая Царицу ваз, установленную в Эрмитаже.
Среди короткометражных фильмов кино главный приз получила лента «Ку-Ку» режиссера Светланы Белоруссовой из Санкт-Петербурга, которая получила свою копию Царицы ваз. Дипломом «За лучший сценарий» награжден фильм «Архипелаг», который также победил в номинации «За лучшую продюсерскую работу».
Фильмом с лучшей операторской работой стал «Потанцуй со мной», а в качестве лучшей режиссерской работы отмечена картина «Последняя «Милая Болгария»». Диплом «За лучшее исполнение мужской роли» присудили актеру Евгению Бавыкину в фильме-победителе, а награду за лучшую женскую роль получила Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме, которым открылся фестиваль – «Земля Эльзы».