Самое узнаваемое произведение Бэнкси выставили на торги

Одна из версий известной картины британского уличного художника Бэнкси «Девочка с шаром», выполненная в виде диптиха, выставлена на торги в Лондоне, которые запланированы на 15 октября, сообщает ТАСС.

В сообщении аукционного дома Christie's указывается, что оценочная стоимость произведения составляет £2,5-3,5 млн ($3,4-4,8 млн). Это одна из 25 копий данного произведения, созданных в 2005 году.

Все они выполнены на холсте аэрозольной краской. К сожалению, оригинальное граффито «Девочка с шаром», ставшее визитной карточкой и самым узнаваемым произведением Бэнкси, впервые появилось в лондонском районе Шордич в 2002 году и не сохранилось до наших дней.

После уличный художник воссоздал другие версии этой работы и выпустил несколько серий репродукций, которые пользуются огромным спросом среди коллекционеров. Огромную популярность получила вариация «Любовь в мусорном баке», которая будет продана на торгах аукционного дома Sotheby's 14 октября.

В октябре 2018 года копия «Девочки с шаром» была реализована на аукционе Sotheby's за £1,04 млн ($1,36 млн по курсу на тот момент), однако сразу же после удара молотка попала под спрятанные художником в нижней части картинной рамы ножи, которые разрезали рисунок на тонкие ленточки. Из-за поломки скрытого механизма верхняя часть картины осталась нетронутой лезвиями, так что покупательница не стала отменять сделку, но тут же изменила название рисунка, который вскоре может быть продан за £4-6 млн ($5,5-8,2 млн).

Фото: Бэнкси