«Веном 2» обновил рекорд по кассовым сборам первого дня в российском прокате

Кинокомикс Marvel и Sony «Веном 2» установил рекорд кассовых сборов в первый день российского проката, сообщает ЕАИС.

В сообщении ЕАИС говорится, что за первый день в кинотеатрах ленте удалось собрать 181,7 млн руб. В этом году в первый день лучшие показатели сборов были у фильмов «Мортал Комбат» — 102,9 млн руб., «Дюна» — 100 млн руб. и «Форсаж 9» — 96 млн руб.

Фильм также претендует на установление постковидного рекорда сборов стартового уик-энда в России. Ранее это удалось «Дюне» Дени Вильнева. С 15 по 19 сентября картина собрала более 566 млн руб.

Премьера кинокомикса с Томом Харди и Вуди Харрельсоном состоялась 30 сентября. Первая часть франшизы собрала в прокате более 856 млн долларов, при бюджете фильма в 100 млн долларов.

Фото: кадр из фильма



