Топ-5 фильмов о писательницах

«Часы», 2002





Режиссер Стивен Долдри снял фильм о трех женщинах, связанных невидимой нитью. Писательница Вирджиния Вулф (Николь Кидман) работает над романом «Миссис Дэллоуэй» и не может перестать думать о бессмысленности жизни и самоубийстве. Жена и мать Лара Браун (Джулиана Мур) страдает в своей идеальной с виду, но очень тесной жизни образца 1950-х годов. Жительница современного Нью-Йорка Кларисса Вон (Мэрил Стрип) устраивает вечеринку для друга, умирающего от СПИДа.





«Джейн Остин», 2006





История жизни одной из самых знаменитых британских писательниц в исполнении Энн Хэтэуэй. Молодой Джейн Остин уготована обычная для XVIII века участь — брак по расчету. Однако она всерьез увлекается другим мужчиной. Сможет ли девушка отвергнуть ухаживания «правильного» жениха и бросить вызов общественным нормам? Как сложится судьба ее любимой сестры, которая вдохновляла писательницу на создание героинь?





«Красавица для чудовища», 2017





История Мэри Шелли и ее романа «Франкенштейн». Совсем юной Мэри влюбляется в мужчину, с которым сбегает вопреки всем устоям эпохи. Со временем ее возлюбленный превращается в настоящего монстра. Девушке не остается ничего, кроме выливания всех страданий на бумагу. Так появляется знаменитый роман, ставший классикой.





«Колетт», 2018





Талантливая писательница Колетт (Кира Найтли) создает романы, которые ее муж выдает за свои. Он — тоже писатель, но не такой гениальный. «Его» книги приобретают огромную популярность, а пара становится известной в высшем свете Парижа времен Прекрасной эпохи. Супруг пытается заставить Колетт написать очередной роман, но она начинает сопротивляться. Колетт вступает в борьбу за творческую и личную свободу.





«Ширли», 2020





Не самый традиционный байопик Жозефин Декер о хоррор-писательнице Ширли Джексон, которую сыграла Элизабет Мосс. Писательница представлена почти героиней собственных романов, смешанных с реальностью. В поисках идей и вдохновения для работы она приглашает в дом молодую пару. Супруги вовлекаются в опасную манипуляцию на грани жизни и смерти.





Фото: кадр из фильма «Колетт»