Международный день музыки в России отметят концертами во многих городах

30.09.2021
1 октября в Международный день музыки учреждения культуры, в том числе музеи, театры и филармонии, подготовили ряд развлекательных и просветительских мероприятий.
В Москве в Большом зрительском фойе Детского музыкального театра имени Наталии Сац стартует премьерный цикл «RE-Конструкция» концертом-променадом «Sila: Breath Of The World / Sila: Дыхание мира». Оригинальность композиции заключается в пространственных эффектах и возможности для импровизации в партиях солистов, благодаря чему представление объединяет стилистику симфонического концерта и театральных иммерсивных перформансов. Подробнее: www.teatr-sats.ru
День музыки в Московской государственной академической филармонии будет отмечаться грандиозной симфонической программой. В Концертном зале им. Чайковского филармония устраивает концерт Академического симфонического оркестра с участием известного пианиста Бориса Березовского. В программе — сочинения Листа, Рахманинова и Шуберта. Дирижирует народный артист России Юрий Симонов. Подробнее: www.meloman.ru
В Санкт-Петербурге в Мариинском театре пройдет выступление народного артиста России Дениса Мацуева. На Новой сцене (Мариинский-2) известный пианист исполнит Фортепианный концерт ля минор Эдварда Грига, а также во втором отделении прозвучит Восьмая симфония Антона Брукнера. Дирижирует художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, народный артист России Валерий Гергиев.