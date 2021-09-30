Прощание с Кириллом Разлоговым прошло в Москве

Прощание с президентом Гильдии киноведов и кинокритиков РФ, программным директором Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Кириллом Разлоговым состоялось в Центральном Доме кинематографистов, сообщает ТАСС.

Кинематографисты и коллеги вспомнили о нем как о блестяще образованном человеке, влюбленном в кино, и назвали его уход большой потерей для отечественного и мирового киноведения. «Мы сиротеем. Уходят очень крупные личности, и в этот момент ощущаешь одиночество. Будучи настоящим ученым в гуманитарной сфере, он прекрасно понимал, что разнообразие форм и материалов только оплодотворяет кинематограф. Как ученый он прекрасно понимал и чувствовал многомерность временного присутствия всех явлений в истории. Любой фильм он рассматривал в контексте всего киноискусства, он заражал своим интересом. <...> У нас, у кинематографистов особая горечь: он не написал про сегодняшнее кино как части истории. Он очень много понимал, знал, прекрасно разбирался в современной литературе, театре, но любил кинематограф, превратив его в суть жизнь», – сказал на прощании режиссер Вадим Абдрашитов.

Разлогов умер 26 сентября из-за проблем с сердцем в возрасте 75 лет. Дочь киноведа Мария рассказала, что он был добрым человеком, который редко сердился на них с сестрой Анастасией, и не любил ссориться.

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал Разлогова человеком блестящего ума и образования, который в советское время объяснял руководству страны, почему важно изучать и показывать мировое кино. «Потом он всю жизнь объяснял, почему кинематограф – это важно, почему его нужно не только финансировать, но понимать и чувствовать. <...> Он прожил такую жизнь, в которой он делал то, что ему нравится, жил так, как ему хотелось жить. В этом смысле он был счастливым человеком», – сказал Швыдкой.

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