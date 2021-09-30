Топ-3 звезд-рекордсменок по числу браков

Людмила Гурченко





Звезда отечественного кинематографа только официально была пять раз замужем, что для советской актрисы было весьма необычно. При этом самый долг брак не был зарегистрирован.





В первый раз Гурченко вышла замуж в 18 лет. Брак с режиссером и сценаристом Василием Ордынским продлился всего два года. Второй брак с актером и писателем Борисом Антроникашвили был недолгим. В нем Гурченко родила единственную дочь Марию. Третий брак с актером Александром Фадеев тоже продлился всего два года. За ним последовал трехлетний брак с Иосифом Кобзоном.





Самым долгим оказался брак с пианистом Константином Купервейсом, с которым актриса прожила 18 лет. Эти отношения не были оформлены. Последним мужем стал продюсер Сергей Сенин, который был на 26 лет младше. С ним актриса прожила до своей смерти в 2011 году.





Алла Пугачева





Примадона побывала в качестве невесты пять раз. Первое замужество состоялось в 1969 году, когда Пугачевой было 20 лет. Ее избранником стал актер и цирковой артист Миколас Орбакас. Официальные отношения продлились четыре года. В них родилась дочь Кристина Орбакайте.Брак с режиссером Александром Стефановичем выдержал три года. Восемь лет продлился союз с продюсером и концертным директором Евгением Болдиным.





Одним из самых запоминающих для публики стал брак Аллы Пугачевой с Филиппом Киркоровым, который на 18 лет младше. Они прожили вместе девять лет и расстались друзьями. С 2011 года певица замужем за юмористом Максимом Галкиным. В одном из интервью Пугачева призналась, что вышла замуж за молодого мужчину потому, что поняла — она сможет спокойно стареть рядом с ним. У них родились двойняшки Лиза и Гарри, которые недавно пошли в школу.





Лолита Милявская





Эксцентричная певица и актриса пять раз побывала замужем. В 21 год она вышла замуж за однокурсника по институту культуры. Брак продержался три года. Второй союз с Виталием Милявским певица называет фиктивным.





Третий брак стал самым известным. Певица 12 лет была в отношениях с Александром Цекало, с которым они выступали в кабаре-дуэте «Академия». Официальный штамп в паспортах проставили уже на закате общего проекта. В это время Лолита родила единственную дочь Еву. В СМИ не раз писали, что ее оетц неизвестен.





В 2000-е годы певица «сходила замуж» за предпринимателя Александра Зарубина. Еще десять лет она была замужем за тренером Дмитрием Ивановым. Развод с последним супругом затянулся на несколько месяцев, он был скандальным. Лолита называла брак фиктивным.





Фото: кадр из фильма «Карнавальная ночь»