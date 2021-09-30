Топ-5 фильмов с Мерил Стрип

Мэрил Стрип давно признана одной из величайших актрис современности. За плечами 72-летней актрисы — десятки ролей в кино, сериалах и театральных постановках, 21 номинация на «Оскар» (рекорд в истории кинематографа) и три статуэтки Американской киноакадемии. В подборке — фильмы, которые позволят оценить ее многогранный талант.





«Крамер против Крамера», 1979





Тед Крамер увлечен работой и погоней за новой должностью. Он не замечает, что происходит в семье. В это время его жена Джоана решает уйти из семьи и оставляет сына на отца. Для Теда заботиться о ребенке — крайне непривычно. Ему не удается совмещать карьеру и семью. Но в попытках стать родителем он начинает понимать жену. Джоана возвращается, когда между отцом и сыном налаживаются отношения. Она подает в суд, чтобы опекунство над ребенком досталось ей.





«Выбор Софи», 1982





Фильм основан на романе Уильяма Стайрона. В центре повествования — Софи. Уроженка Польши, выжившая в Освенциме, после войны перебирается в США. С виду ее жизнь кажется благополучной. Но за веселым фасадом спрятана глубокая личная трагедия. Как бы ни старалась Софи, у нее не получается жить мирно. Ей не дает покоя выбор, который она сделала в Освенциме.



«Мосты округа Мэдисон», 1995





Франческа выросла в Италии и переехала в США, где вышла замуж за фермера. Она живет спокойной семейной жизнью, воспитывает двоих детей. А потом встречается с фотографом Робертом, который ненадолго оказывается в ее местности. Встреча становится переломной для обоих. Они влюбляются друг в друга, но у него есть всего четыре дня.





«Адаптация», 2002





Комедия рассказывает о творческом кризисе сценариста Чарли Кауфмана. Он пытается адаптировать роман «Вор орхидей», но попытки создать нечто стоящее не увенчаются успехом. На пике отчаяния сценарист решает писать о собственной бездарности и обо всех событиях вокруг него. Вымысел и реальность переплетаются причудливым образом.





«Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту», 2009





Байопик снят на основе мемуаров писательницы Джули Пауэлл. Пытаясь отвлечься от работы, Джули начинает вести кулинарный блог. Она решает за год приготовить 524 блюда из сборника знаменитого шеф-повара Джулии Чайлд. Действие происходит то в наши дни, то в 1940-е годы, когда расцвела карьера Джулии. Сперва проблемы героинь кажутся несопоставимыми, но со временем у них обнаруживается немало общего.





Фото: кадр из фильма «Адаптация»