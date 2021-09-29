Правительство поддержало предложения о полном госфинансировании дебютных работ режиссеров-выпускников

Об этом «Культуре» сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

На заседании правительства РФ под председательством Михаила Мишустина были поддержаны предложения Минкультуры России об увеличении государственного финансирования производства и проката ряда национальных фильмов в размере 100% стоимости.

Изменения разработаны министерством во исполнение перечня поручений по итогам встречи президента Российской Федерации Владимира Путина с мастерами, выпускниками и студентами Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. Законопроектом предлагается внести изменения в федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

«В настоящее время госфинансирование производства и проката национального фильма не может превышать 70% стоимости. Разработанный законопроект предусматривает возможность государственного финансирования производства и проката ряда национальных фильмов в размере 100% стоимости их производства или проката», - рассказал первый заместитель министра культуры Российской Федерации Сергей Обрывалин, выступая с докладом.

Возможность государственного стопроцентного финансирования предлагается предусмотреть для создания художественных, документальных и анимационных дебютных фильмов, создаваемых выпускниками профильных федеральных вузов в течение пяти лет после получения ими высшего образования, уникальных авторских анимационных фильмов, документальных и научно-популярных картин.

«Отмечу, что указанные изменения закона позволят привлечь еще большее количество молодых кинематографистов к кинопроизводству и увеличить количество создаваемых дебютных фильмов», - добавил Сергей Обрывалин.