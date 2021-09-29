«Пушкинскую карту» в первый месяц оформили более двух миллионов молодых людей

Более двух млн молодых людей оформили «Пушкинскую карту» за первый месяц реализации программы, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

«Проект стартовал месяц назад. И темпы подключения к программе превысили наши ожидания – с 1 сентября виртуальные карты оформили более 2 млн человек. На сегодня количество купленных билетов – более 360 тысяч на сумму, превышающую 271 млн рублей», – подчеркнула министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на пресс-конференции, посвященной проекту «Пушкинская карта».

Подводя итоги первого месяца работы проекта, глава ведомства отметила, что сегодня к программе подключились 1836 организаций, среди которых 545 театров и 574 музея. Общее количество событий, включенных в афишу «Пушкинской карты», достигает 14 тысяч.

Ольга Любимова также рассказала о первой десятке регионов, в которых чаще всего покупают билеты по «Пушкинской карте». Возглавили список Москва и Санкт-Петербург, Новосибирская область на третьем месте, далее – Республика Татарстан и Свердловская область.

Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) стал лидером по количеству приобретенных билетов среди учреждений культуры. Второе место занимает Театр МДМ, третье – Центральный выставочный зал «Манеж» в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба Минкультуры России