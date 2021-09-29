Что рассказал зрителям новый трейлер «Тем больнее падать»

29.09.2021

Что рассказал зрителям новый трейлер «Тем больнее падать»
На платформе «Нетфликс» опубликовали полный трейлер ленты «Тем больнее падать», которую снял Джеймс Сэмюэль. Премьера назначена на осень нынешнего года.

В ролике темнокожий ковбой и бандит Нэт Лав выясняет, что его заклятый враг Руфус Бак сбежал из заключения. Он решает найти беглеца и свершить над ним правосудие. Для этого Нэт Лав собирает банду.

Кадры сопровождаются треком My Guns Go Bang в исполнении рэперов Кид Кади и Jay-Z. Последний значится и среди продюсеров проекта. Главные роли исполнили Джонатан Мейджерс и Идрис Эльба.

Вестерн основан на реальных событиях. Нэт Лав родился в середине XIX века на рабовладельческой плантации и сбежал на Дикий Запад. Он прославился победами в состязаниях по верховой езде, меткой стрельбой и борьбой с ворами скота.

Премьера «вестерна нового поколения» назначена на 6 октября. Она состоится в рамках киносмотра в Лондоне. На стриминге фильм выйдет в начале ноября.

Фото: кадр из трейлера «Тем больнее падать»