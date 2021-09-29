Что рассказал зрителям новый трейлер «Тем больнее падать»

На платформе «Нетфликс» опубликовали полный трейлер ленты «Тем больнее падать», которую снял Джеймс Сэмюэль. Премьера назначена на осень нынешнего года.





В ролике темнокожий ковбой и бандит Нэт Лав выясняет, что его заклятый враг Руфус Бак сбежал из заключения. Он решает найти беглеца и свершить над ним правосудие. Для этого Нэт Лав собирает банду.





Кадры сопровождаются треком My Guns Go Bang в исполнении рэперов Кид Кади и Jay-Z. Последний значится и среди продюсеров проекта. Главные роли исполнили Джонатан Мейджерс и Идрис Эльба.





Вестерн основан на реальных событиях. Нэт Лав родился в середине XIX века на рабовладельческой плантации и сбежал на Дикий Запад. Он прославился победами в состязаниях по верховой езде, меткой стрельбой и борьбой с ворами скота.





Премьера «вестерна нового поколения» назначена на 6 октября. Она состоится в рамках киносмотра в Лондоне. На стриминге фильм выйдет в начале ноября.





Фото: кадр из трейлера «Тем больнее падать»