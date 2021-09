Актер из «Мастера и Маргариты» и «Норд-Оста» Владимир Ябчаник умер в 56 лет от инсульта

Об этом сообщил Ефим Шифрин в своем Facebook.

Певец и актер Владимир Ябчаник скончался 28 сентября на 57-м году жизни. По словам Шифрина, причиной смерти артиста стал инсульт.

«Светлая память...» — написал Шифрин.

Владимир Богданович Ябчаник родился в Дрогобыче Львовской области 21 сентября 1965 года. Окончил музыкальную школу по классу фортепиано, затем Симферопольский театральный институт при Крымском академическом русском драматическом театре имени Горького по факультету «Театральное искусство».

Ябчаник был ведущим актером постановок таких мюзиклов, как «Норд-Ост», «Дракула», We Will Rock You, «Русалочка», «Красавица и Чудовище», «Преступление и наказание» и другие. Также был исполнителем партии Мистера Икс в оперетте Кальмана «Принцесса цирка».

Снялся в таких фильмах и сериалах, как «Возвращение блудного сына», «Салон красоты», «Слуга государев», «Следаки» и «Прокурорская проверка».