Топ-5 нестыдных российских сериалов о любви

Российские сериалы уже перестали ассоциироваться с чем-то постыдным и пошлым. Появились и крепкие сценарии, и интересные эксперименты с кинематографическим языком. Возможно, пока не хватает более глубокой рефлексии над устоявшимися стереотипами. Однако надежда есть. Об этом говорят сериалы, вошедшие в подборку.





«Бывшие», с 2016





Речь идет не о бывших любовниках, а о людях с зависимостью. В центре сюжета — Яна (Любовь Аксенова), которая лечится в клинике для людей с алкогольной и наркотической зависимостью. Она выросла в богатой семье, привыкла получать яркие впечатления. Это приводит ее к зависимости и клинике, где она встречает Илью. Он — бывший алкоголик и психолог. Яна кажется Илье сложным случаем, за которым он открывает ее личность.





«Шторм», 2019





Мини-сериал рассказывает историю двух друзей-полицейских, которых сыграли Александр Робак и Максим Лагашкин. Один работает в убойном отделе, другой — в антикоррупционном. Один из них идет на преступление и скрывает улики, чтобы найти деньги на лечение любимой женщины. Дело расследует его друг, который начинает что-то подозревать. История о дружбе и любви разворачивается на фоне российской провинции со всей ее неприглядностью, депрессивностью и неустроенностью.





«Родком», 2020





Ситком повествует о том, как Сергей (Виктор Хориняк) уходит от изменившей жены и забирает сына. Ему приходится перевести его в школу, которую он сам окончил. Сергей пытается стать примерным отцом, чтобы иметь больше шансов оставить ребенка при разводе. Он вступает в родительский комитет, которым руководит его бывшая одноклассница. Из ботаника она превратилась в уверенную и сильную женщину, которая по-прежнему помнит, как Сергей мучил ее в школе.





«Нежность», 2020





Сериал от Анны Меликян рассказывает историю о финансистке Елене Подберезкиной (Виктория Исакова). Она встречает «того самого» в командировке и неожиданно теряет его. Подберезкина решает найти мужчину и использует самые невероятные способы — от логики и помощи подруг до эзотерики и ретритов. Кажется, в попытках отыскать мужчину мечты она обретает себя. Лиричная история об одиночестве и поисках любви рассказана с иронией и юмором.





«Мир! Дружба! Жвачка!», с 2020





Люди, чье взросление пришлось на 90-е годы, оценят этот проект. Жизнь Саши Рябинина ничем не отличается от жизни других подростков, пока в побеге от хулиганов он не угоняет машину местного криминального авторитета. Это меняет жизнь подростка, его родителей и друзей. Начинаются разборки со взрослыми бандитами, родителями и друзьями. Жизнь уже не будет прежней.





Фото: кадр из сериала «Нежность»