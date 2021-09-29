Мировая премьера нового фильма о Джеймсе Бонде прошла в Лондоне

В Лондоне состоялась мировая премьера 25-го фильма киносаги об агенте британских спецслужб Джеймсе Бонде «Не время умирать», сообщает ТАСС.

Премьерный показ продолжения киносаги, уже не раз отложенный из-за пандемии коронавируса, прошел в лондонском королевском концертном зале Альберт-холл. Перед мероприятием по красной дорожке прошли режиссер Кэри Дзёдзи Фукунага, продюсеры Майкл Уилсон, Барбара Брокколи, исполнитель главной роли Дэниел Крейг и сыгравшая девушку Бонда французская актриса Леа Сейду.

Также его посетили члены британской королевской семьи – принц Уэльский Чарльз со своей супругой Камиллой, а также герцог и герцогиня Кембриджские Уильям и Кейт. «Мы снимаем фильм про Бонда для экранов кинотеатров, и мы здесь, я не могу быть более счастливым», – признался Крейг в разговоре с журналистом телеканала Sky News.

Неделю назад актеру присвоили почетное звание коммандера военно-морского флота Великобритании, чтобы соответствовать званию своего персонажа, которого он воплощает на экране последние 15 лет. «Не время умирать» станет для Крейга последним фильмом, где он исполняет роль агента королевских спецслужб.

Фото: кадр из фильма