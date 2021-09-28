Домашние быки и коровы в Турции каменного века были вдвое больше современных

28.09.2021
Раскопками ученых на этом месте руководит профессор Неджми Карул. По его словам, исследование помогло составить картину жизни древних людей в течение всего календарного года.
По словам ученого, размер обнаруженного археологами крупного рогатого скота вдвое больше, чем размер сегодняшнего скота. «Здесь охота, собирательство, потребительская жизнь уступили первенство полноценной жизни», — рассказал турецкий археолог.
В ходе раскопок ученые получили сведения о первом использовании керамики. Занятие сельским хозяйством стало результатом, а не причиной оседлого образа жизни, считают археологи.
Фото: The Hurriyet Daily News