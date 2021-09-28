Первый фестиваль любительских театров малых городов проведут в Каргополе

Первый Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань» пройдет в Каргополе Архангельской области с 7 по 10 октября 2021 года при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив, сообщает ТАСС.

В пресс-службе Дома народного творчества Архангельской области рассказали, что первый Межрегиональный фестиваль любительских театров малых городов России «Театральная пристань» соберет 12 коллективов из разных уголков России.

Каргополь посетят театры из Ярославской, Тверской, Владимирской, Вологодской, Ростовской, Архангельской и Рязанской областей, Красноярского края. Театр «Факел» из города Харцызск Донецкой Народной Республики представит свою программу онлайн.

Жюри возглавляет доцент кафедры режиссуры и актерского мастерства музыкального театра ГИТИСа Сергей Терехов, а в его состав вошли драматург Татьяна Уфимцева, заведующая отделом театрального искусства и детского художественного творчества Государственного российского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова Марина Куц, заслуженная актриса РФ Наталья Малевинская и другие.

Победителя ждет Гран-При и награда «Золотое руно». Размер гранта составил около 1,1 млн рублей, а общее финансирование проекта – более 2,4 млн рублей.

Фото: пресс-служба Дома народного творчества Архангельской области