Топ-5 дорам о любви

Если вам надоели американские и британские сериалы, пора обратить взоры на Восток. В Китае, Южной Корее, Японии создают очень интересные проекты, которые разнообразят вечерний досуг. В подборке — пятерка южнокорейских дорам о любви.





«Хочу романтики», 2011





Южнокорейская версия «Секса в большом городе» рассказывает о жизни трех подруг. Они живут в большом городе и мечтают о счастье. Одна состоит в длительных отношениях с мужчиной. Другая постоянно меняет партнеров. Третья готовится к свадьбе с порядочным парнем. Все идет своим чередом, пока не происходят непредвиденные события. Первая девушка понимает, что ее идеальные с виду отношения вовсе не приносят счастья. Вторая признается, что вереница мужчина не помогает справиться с чувствами к тому, кто выбрал другую женщину. Третья разочаровывается в порядочности жениха, который бросает ее у алтаря. В жизни подруг многое меняется, но они сохраняют надежду встретить любовь.





«Легенда Синего моря», 2016





В далеком прошлом русалка и человек полюбили друг друга. Но из-за человеческой подлости их история закончилась трагедией. Спустя века, они воплотились в других телах и снова встретились. Русалка Сим Чон заинтересовывается молодым человеком, которого видит на берегу. Она принимает человечий облик и следует за ним. Хо Джун Дже оказывается мошенником, владеющим гипнозом. Он удивляется тому, как новая знакомая отличается от других людей — она чиста и наивна. Смогут ли они узнать друг друга и воспользоваться вторым шансом, который дала им судьба?





«Я не робот», 2017





Сериал рассказывает о парне Ким Мин Гю. У него аллергия на прикосновения к другим людям. Он решает воспользоваться научным открытием и протестировать андроида нового поколения. Создатели заверяют, что робот не отличим от человека. Для парня это становится шансом на выход из одиночества. Однако с технической новинкой не все гладко. Компания под видом андроида отправляет молодому человеку настоящую девушку. Он влюбляется в «робота».



«Невеста речного бога», 2017





Чтобы занять трон, бог должен пройти испытание в мире людей. Ха Бэк отправляются на Землю, чтобы доказать, что он достоин этого. Он сваливается с неба прямо на Со А. Бог убегает в растерянности, прихватив халат девушки. Она работает психиатром. При этом Со А — из рода людей, которые поклялись служить богам. Но девушка со скепсисом относится к богам, призракам и другим силам. Ей кажется, что парень, упавший с неба, нуждается в помощи психиатра.



«Отель "Дель Луна"», 2019





Гу Чан Сон работает менеджером в отеле «Дель Луна». Его работа вовсе не так проста, как может показаться на первый взгляд. Ведь постояльцы — призраки. В отеле они могут испытать последние земные радости. «Дель Луна» принадлежит Чан Ман Воль. Девушка уже тысячу лет провела в отеле из-за проклятья. Кажется, Гу Чан Сон не случайно оказывается в этом месте.





Фото: кадр из сериала «Отель "Дель Луна"»