В Москве пройдет вечер памяти грузинского композитора Гии Канчели

Премьеру проекта представит 5 октября Московский театр ET CETERA, сообщили «Культуре» организаторы.

Российская премьера уникального музыкального проекта, посвященного великому грузинскому композитору Гии Канчели, включает показ документального фильма «Гия Канчели: я не любил кларнет…» (I отделение) и концерт с участием Юлиана Милкиса и Полины Осетинской, на котором прозвучат 18 миниатюр для кларнета и фортепиано (II отделение).

Как сообщили организаторы, именно в таком формате сам Гия Канчели задумывал показывать созданную канадским режиссером Ольгой Антимони киноленту. Компания Yamaha Music предоставила концертный рояль Yamaha CFX для этого события. Проект представляет продюсерское агентство GebgАrt Production, при поддержке общественной организации «Грузинский дом».

Проект станет посвящением великому композитору, который ушел из жизни 2 октября 2019 года и чьи сочинения знакомы не только узкому кругу эстетов, но и всем, кто когда-либо смотрел фильмы Георгия Данелии «Мимино» и «Кин-дза-дза». Сегодня Канчели остается одним из самых исполняемых современных авторов на мировой музыкальной арене, отмечается в сообщении.

Идея фильма «Гия Канчели: я не любил кларнет…» (2020) родилась по следам многочасового интервью Канчели тележурналисту Грегори Антимони.

Съемки документальной ленты продолжались 2,5 года и проходили в разных странах мира, в том числе в Грузии. Вторым героем картины стал музыкант Юлиан Милкис, друг Канчели. Именно для него композитор проводит экскурсию по своей родовой квартире в Тбилиси, ему рассказывает истории из жизни, с ним делится творческими мыслями. В фильме Гия Канчелли показан и как строгий к режиссерам и исполнителям композитор, и как ранимый и тонкий человек.

Присутствие Юлиана Милкиса в кадре помогло создать эффект непосредственного общения со зрителем, наполнить киноработу теплом и непринужденностью.

Композитор посвятил Милкису цикл из 18 миниатюр, которые звучали во многих странах мира, с разными пианистами, и везде вызывали овацию. А исполнение дуэтом с Полиной Осетинской было признано самим композитором как лучшее.

В октябре 2021 года известный кларнетист Юлиан Милкис специально приедет в Москву на премьеру проекта, чтобы вместе с выдающейся пианисткой Полиной Осетинской подарить публике блистательные произведения Гии Канчели.

Фото предоставлено организаторами.