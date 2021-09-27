Не только Дана Скалли: лучшие роли Джиллиан Андерсон. Часть 2

Во второй части подборки собрали самые интересные роли Джиллиан Андерсон в кино.

«Превратности любви», 1998





Фильм о многогранности любви состоит из шести историй. В каждой — разные герои. В одной из них Джиллиан Андерсон сыграла Мередит, которая избегает отношений. Она была замужем, несколько раз была в отношениях, но ничего не складывалось. Женщина начинает сторониться мужчин. Однако внезапно соглашается на свидание с новым знакомым. Картина получила номинацию на «Золотого медведя».





«Обитель радости», 2000





Экранизация романа писательницы Эдит Уортон, который включают в трилогию о старом Нью-Йорке. Фильм повествует о Лили Барт, живущей в начале ХХ века (Андерсон). Как и другие девушки того времени, она озабочена поиском мужа. Лили строго подходит к выбору избранника. Ее щепетильность породила слух о том, что она охотится за состоятельным мужчиной. В реальности Лили влюблена в того, кто не имеет ни достатка, ни чувств к ней.





«Холодный дом», 2005





Телевизионная адаптация романа Чарльза Диккенса завязана на борьбе за наследство Джарндиса. После его смерти осталось несколько завещаний. Наследники ведут борьбу друг с другом. Ада, Ричард и Эстер поселяются в «Холодном доме» — поместье, которое восстановил один из предполагаемых наследников. Они находятся под его опекой. С появлением людей дом начинается преображаться. Среди соседей оказывается леди Дедлок (Андерсон), которая тоже претендует на наследство. Холодная и высокомерная женщина замужем за сэром Дедлоком, который намного старше ее. У нее есть тайна.





«Выезд», 2014





Короткометражный фильм-приквел к театральному спектаклю «Трамвай "Желание"» 2014 года по пьесе Теннесси Уильямса. Джиллиан Андерсон сыграла главную роль и в постановке, и в короткометражке. Она также срежиссировала приквел. В центре повествования — бывшая преподавательница Бланш Дюбуа. Оставшись без средств к существованию, она приезжает к беременной сестре и ее мужу. Бланш воспитана и образована, а муж сестры груб и невежественен. Разные ценности приводят к серьезному конфликту. В короткометражке показаны события до приезда Бланш к сестре.





«Скрюченный домишко», 2017





Еще одна экранизация на этот раз романа Агаты Кристи. К частному детективу Чарльзу обращается бывшая девушка София. Она уверена, что ее богатого деда убил кто-то из родственников. Чарльз берется за расследование и отправляется в дом, где жил умерший мужчина. Оказывается, что мотивы для убийства есть у всех членов семьи. Андерсон предстала в образе Магды — супруги сына умершего, актрисы-неудачницы и многодетной матери.





Фото: кадр из фильма «Скрюченный домишко»