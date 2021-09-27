Американский саксофонист Альфред Джеймс Пи Ви Эллис умер в 80 лет

27.09.2021
80-летний Эллис скончался из-за проблем с сердцем. Коллеги и поклонники артиста принесли соболезнования его семье и назвали музыканта «безмолвным блестящим гением».
Альфред Джеймс Эллис родился 21 апреля 1941 года во Флориде. Дебютировал на сцене еще в школьном возрасте в 1954 году.
Вместе с саксофонистом и бывшим коллегой Майлза Дэвиса Дэвидом Либманом собрал музыкальный коллектив в конце 1970-х он. Эддис также сотрудничал с такими известными музыкантами как Джеймс Браун, Джинджер Бейкер и Ван Моррисон.